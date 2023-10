Polizei entdeckte Russen bei Schlepperfahrt in Kärnten

Die Polizei hat am Dienstag am Grenzübergang Karawankentunnel (Bezirk Villach-Land) einen 23-jährigen, in Deutschland lebenden Russen bei einer Schlepperfahrt erwischt. Aufgefallen war der Pkw mit polnischen Kennzeichen, weil er laut Polizei überfüllt war.

In dem Auto saßen noch drei Erwachsene und fünf Kinder im Alter von vier bis zwölf Jahren. Die Familienangehörigen und ein weiterer, allein in einem Pkw eingereister Russe, der zu der Gruppe gehört, stellten Asylanträge.

