Bereitschaftseinheit der Polizei: Seit 2012 im Einsatz

Seit ihrer Gründung im Jahr 2012 ist die Bereitschaftseinheit (BE) Wien ein wichtiger Bestandteil der Wiener Polizei. Als stehende Einheit ist sie rund um die Uhr verfügbar und unterstützt die Regeldienstkräfte insbesondere bei Schwerpunktaktionen. Darüber hinaus sorgt die Bereitschaftseinheit an polizeilichen Hotspots für erhöhte Präsenz und stellt bei plötzlich auftretenden Einsatzlagen rasch verfügbare Kräfte bereit.

2021 auf Bundesländer ausgerollt

Das Konzept der Bereitschaftseinheit wurde im Herbst 2021 auch auf die Bundesländer ausgerollt. Durch die bundesweite Struktur ist insbesondere in kritischen Zeiten eine kurze Reaktionszeit gewährleistet.

„Mit der Bereitschaftseinheit haben wir eine starke und flexible Einheit, die rund um die Uhr zur Verfügung steht und dort zum Einsatz kommt, wo rasch zusätzliche Polizeikräfte gebraucht werden. Sie erhöht die Präsenz im öffentlichen Raum, unterstützt die Kolleginnen und Kollegen im Regeldienst und sorgt damit für mehr Sicherheit und ein stärkeres Sicherheitsgefühl bei den Menschen“, sagt Innenminister Gerhard Karner.