Neue Polizeieinheit in OÖ soll Kräfte schnell mobilisieren

„Ich werde alle Umbringen“, schreit ein Mann aus dem Fenster und verschanzt sich im Gebäude. Kurze Zeit später rücken zwei Polizeiautos an. Jeweils drei Mann steigen aus. Es sind Polizisten der neuen Einheit SRK – der schnellen Reaktionskräfte.

Am Donnerstag wurde die Einheit von Innenminister Karl Nehammer, Landeshauptmann Thomas Stelzer (beide ÖVP) und Landespolizeidirektor Andreas Pilsl in Linz präsentiert. Es gibt also Entwarnung: Der vermeintliche Amokläufer ist Teil der Vorführung.

Zeltfest-Raufereien

Konkret teilen sich die SRK in zwei Einheiten: Die Bereitschaftseinheit (BE) und die Schnelle Interventionsgruppe (SIG).

Seit 1. September ist Erstere im Einsatz. Derzeit besteht sie aus 41 Mitgliedern, im Jänner soll sie mit 61 Bediensteten im Vollbetrieb sein. 21 davon zählen zum Stammpersonal, die 40 anderen zu einem rotierenden Personalpool. Ihre Aufgabe ist es, den Exekutivdienst zu unterstützen. Die BE bestreift vor allem Hotspot-Bereiche, wie Drogenumschlagplätze, hilft bei Suchaktionen und Fahndungen. Aber auch bei Zeltfest-Raufereien, Fußballspielen und Demonstrationen kann sie eingreifen.

Die SIG soll hingegen bei lebensbedrohlichen Lagen, wie eben bei Amokläufen oder Terrorgefahr, zum Einsatz kommen. Noch diese Woche endet das Auswahlverfahren des Personals, ab 1. November ist die SIG dann im Dienst.