Notwendiges Wachstum

Den Einsatzkräften steht neben der Spezialausrüstung ein moderner Fuhrpark zur Verfügung. 24.000 Festnahmen, darunter 563 Personen mit aufrechtem Haftbefehl, wurden seit der Gründung festgenommen und zeigen, dass der Sondereinheit die Arbeit nicht ausgeht. „Wir sind aus Notwendigkeit gewachsen“, erinnert sich Ihle an die Anfänge, als die BE noch mit acht Fahrzeugen und 24 Funkgeräten auskommen musste, zurück.

Wie viel zu tun ist, zeigen etwa die 5.400 sichergestellten pyrotechnischen Gegenstände, die einen deutlichen Anstieg zum Jahr davor darstellen – u. a. wegen zunehmender Einfuhr aus den Nachbarländern. „Aber wir sind es gewohnt, flexibel zu agieren“, so Ihle, der mit der BE auch während der Corona-Kontrollen und den Klimaklebe-Demos an vorderster Front war. 118.554 Anzeigen wurden so seit 2012 ausgesprochen – in einer wachsenden und sich stets verändernden Stadt aber selbst nach zwölf Jahren erst „der Anfang“.