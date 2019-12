Politik will Strafen für Handy am Steuer erhöhen und vereinfachen

Knapp alle fünf Minuten wird in Österreich ein Autofahrer angezeigt, weil er während der Fahrt mit dem Handy hantiert. Ob er telefoniert, Nachrichten schreibt oder auch nur aufs Navi schaut, ist egal. Die Strafe beträgt derzeit 50 Euro – zu wenig, wenn es nach dem niederösterreichischen Landeshauptfrau-Stellvertreter und Ex-Polizist Franz Schnabl ( SPÖ) geht. Der Landesrat bringt am Donnerstag eine Resolution in der Landtagssitzung ein. Wie genau die massiven Verschärfungen aussehen sollen, hat der KURIER in Erfahrung gebracht.