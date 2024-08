In den nächsten Wochen könnte es spannend am Nachthimmel werden. In ganz Österreich könnten Polarlichter sichtbar sein.

Nach den teils intensiven Sonnenaktivitäten im Mai stehen die Chancen auf Polarlichter in Österreich auch in den nächsten Wochen gut. Pro Jahr treffen circa 40 Sonnenstürme auf die Erde. In den nächsten drei Jahren sollen hierzulande sogar regelmäßig Polarlichter zu sehen sein. Zwar nicht so stark wie noch vor ein paar Monaten, aber dennoch mit freiem Auge erkennbar. Vorausgesetzt natürlich, der Nachthimmel ist klar und wird nicht von Wolken verdeckt.

Wie entstehen Polarlichter? Bei solaren Eruptionen werden geladene Teilchen wie Elektronen, Protonen und Helium ins All geschleudert. Wenn der Sonnenwind dann wieder auf die Erdoberfläche trifft und mit Luftmolekülen in Berührung kommt, entstehen die bunten Farben am Nachthimmel. Grün und Rot sieht man, wenn sich die Teilchen mit Sauerstoff verbinden. Bei Stickstoff dominieren Violett und Blau.

In den letzten Tagen kam es zu einem sogenannten koronalen Massenauswurf, bei dem viele Sonnenteilchen auf die Erdoberfläche trafen. Obwohl es bei diesem Ereignis am vergangenen Wochenende zu keinen sichtbaren Polarlichtern kam, stehen die Chancen für die nächsten Tage jedoch immer noch gut. Vielleicht erspähen aufmerksame Nachteulen das bunte Naturschauspiel also doch noch.

Wann und wo sind Polarlichter zu sehen? Genau abzuschätzen, wann und wo man die bunten Streifen bewundern kann, ist jedoch gar nicht so leicht, wie Geosphere Austria in einer Aussendung erklärt. Die Vorhersage von Sonnenstürmen war bisher sogar nur begrenzt möglich. Das Space Weather Office in Graz hat die weltweit erste Methode zu einer relativ genauen Vorhersage für die nächsten zwei bis drei Tage entwickelt. Diese Methode, die auf früheren Erkenntnissen über die Physik von Sonnenstürmen aufbaut, wird derzeit in Echtzeit getestet. Ob man Polarlichter zu sehen bekommt, sei dann aber nur in etwa eine Stunde vorher abschätzbar.

Polarlichter zu sehen, könnte sich also als Zufallstreffer herausstellen. Wer nicht unter freiem Himmel übernachten möchte, der kann über die Social-Media-Kanäle von Geosphere Austria oder über den Zentralen Wetterdienst auf dem aktuellen Stand rund um Sonnenstürme bleiben.

Kurz zusammengefasst: Sonnenstürme bescheren eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass Polarlichter in Österreich stattfinden.

