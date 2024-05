Erneut Polarlichter über Österreich im Juni

Besonders starke Sonnenstürme

Die bunten Lichter sind in der Nähe der Erdpole zu sehen - sie entstehen, wenn unsichtbare Teilchen von der Sonne ausgehen, die normalerweise nicht sichtbar sind, außer wenn sie am Himmel verglühen. Die Erde hat eine Art Schutzschild um sich herum, das Magnetfeld, das diese so genannten Sonnenstürme abschirmt. Nur in der Nähe der Magnetpole sind die Teilchen in der Erdatmosphäre sichtbar. Dass wir auch in Österreich Polarlichter sehen, hängt mit besonders starken Sonnenstürmen zusammen.