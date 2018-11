Siebenfachjackpot: Plötzlich Multimillionär – und nun?

Erstmals in der Geschichte von „6 aus 45“ geht es bei der Ziehung heute, Mittwochabend, um einen siebenfachen Jackpot. Sagenhafte 14 Millionen Euro sind im Topf. Doch was tun mit so viele Geld im Gegenwert von 78 Porsche Cayenne Turbo? Kündigen, um die Welt reisen, ein Schloss kaufen?

In der Welt des Luxus ist mit der zweistelligen Summe am Konto schon die eine oder andere Spielerei der Superreichen möglich. Erwerben könnte der Gewinner/die Gewinnerin etwa eine 14,2 Hektar große Privatinsel auf den Bahamas samt Haus und Dock um rund 10,5 Millionen Euro oder eine 35 Meter lange Luxus-Yacht von Porsche um 12,9 Millionen Euro.

Sportfans könnten sich mit dem Gewinn einen „eigenen“ Fußballer oder gar ein Team leisten: Laut transfermarkt.at etwa Salzburgs-Goalgetter Munas Dabbur (12,5 Mio. Euro), den Bundesliga-Torschützenkönig des Vorjahres. Auch der gesamte Kader von SC Rheindorf Altach (12,35 Mio. Euro) oder FC Admira Wacker Mödling (10,08 Mio. Euro) könnte gestemmt werden.

Ebenfalls leistbar wären international bekannte Spieler‚ wie PSG-Kapitän Thiago Silva (10 Mio. Euro), Bayerns Flügelspieler Arjen Robben (7 Mio. Euro) oder Ex-Liverpool Torhüter Loris Karius (12 Mio. Euro).

Im Luxusimmobilien-Bereich allerdings ist selbst der größte Lotto-Gewinn nicht groß genug – zumindest in der Bundeshauptstadt. Nach Kauf einer Villa samt Nebenhaus in Döbling ist der Gewinn restlos verprasst. Allerdings ginge sich Schloss Ruegers in Riegersburg, NÖ, um 4,9 Millionen Euro „nebst einiger anderer Lustbarkeiten“ aus, wie Immobilienmaklerin Evelyn Hendrich verrät. Auch eine Jahrhundertwende-Villa samt 6800 großem Grund und Pool sowie Gästehaus in Klosterneuburg wären drin. „Da lebt man dann wirklich wie Gott in Frankreich“, sagt Hendrich. Apropos: Leistbar wäre im dortigen Loiretal auch ein Schloss aus dem 18. Jahrhundert samt 32 Hektar großen Ländereien.