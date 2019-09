Pleite eines bekannten Szene-Gastro-Betriebes

„Mit viel Elan bringt Dirk Jubke seine Ideen und Köstlichkeiten ein: zwei exzellente Mittagsmenüs, Abendmenü mit Weinbegleitung und selbstverständlich eine tolle Auswahl nationaler und internationaler Spitzenweine!“, heißt es auf der Internet-Homepage dieses Gastronomie-Betreibers. "Das Leben ist zu kurz, um schlechten Wein zu trinken" Daher sind unsere ausgewählten Weine der perfekte Begleiter für Ihren Abend. Stöbern Sie in der Karte oder lassen Sie sich von unserem Team inspirieren. Wie freuen uns auf Ihr Kommen!"

Der bekannte Bar- und Restaurantbetrieb am Grazer Joanneumring 13, d.jubke Gastronomie GmbH, hat nun Insolvenz beantragt. Das Unternehmen wird nicht fortgeführt, 12 Mitarbeiter sollen betroffen sein. Das Lokal befand sich laut Firmenhomepage an einem Wein & Co-Standort in Graz.

„Aufgrund der Anfangsverluste in den Jahren 2017 bis Ende 2018, welche unter anderem auch auf eine Großbaustelle (von Oktober 2017 bis April 2018) vor dem Lokal zurückzuführen sind, war es dem Unternehmen trotz intensiver Bemühungen nicht möglich diese bisher abzudecken“, teilt der KSV1870 dazu mit. „In den vergangenen zwei Monaten brach der Umsatz komplett ein und es sind sämtliche Versuche seitens der Geschäftsführung zur Rettung des Unternehmens gescheitert, zumal der Markt grundsätzlich rückläufig reagiert.“

Die Schulden werden mit rund 350.000 Euro beziffert. Der Betrieb wurde mit 3. September 2019 geschlossen.