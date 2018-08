Plantschen im Pool auf Firmenkosten

Schindlegger ist übrigens auch ein Kandidat für ein brandneues Projekt, das der Chef des AMS in Krems, Erwin Kirschenhofer initiiert hat. Er will zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen: Er möchte Gastronomiebetriebe verschiedener Regionen Österreichs zusammen spannen, damit die sich Mitarbeiter teilen, um die Arbeitszeiten an Saisonen anzupassen. „Einerseits sind dann Gastronomiefachkräfte nicht monatelang ohne Arbeit. Andererseits werden wir dabei Firmen bevorzugt behandeln, von denen wir wissen, dass sie, gemessen an bestimmten Kriterien, besonders faire Arbeitgeber sind“, betont Kirschenhofer.