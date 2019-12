Plankenstein: Die Burg mit den positiven Energien

Spürbar

Die positive Energie sei auch für Besucher spürbar und vielleicht auch ein Grund, warum jährlich so viele Hochzeiten hier stattfinden. „Ich weiß eigentlich nicht, dass sich irgendjemand, der hier bei uns seit 2010 geheiratet hat, scheiden hat lassen“, so Podstatny.

Dass auf der Burg eine positive Energie spürbar ist, ist bestimmt auch auf den Burgherren und seine Kollegin, die Künstlerin Melanie Hell, zurückzuführen. Mit viel Liebe fürs Detail und originellen Ideen, gestalten sie die verschiedenen Räumlichkeiten, wie beispielsweise den Rittersaal.

Ein weiterer Aspekt, der heute vielleicht etwas ungewöhnlich erscheint, ist, dass es auf der Burg kaum Telefonnetz oder Internetempfang gibt. „Ich weiß nicht, ob wir in der Zeit voraus oder hintennach sind. Aber was ich weiß, ist, dass die Gesellschaften hier oben anders sind und es intensivere Interaktionen gibt, weil man nicht ständig vorm Handy hängt“, sagt der Burgherr. Auch in den Gästezimmern, die gemietet werden können, gibt es weder WLAN noch Fernseher. Der Burgherr betont: „Bei uns kann man ganz bewusst entschleunigen.“

Die Burg Plankenstein ist ganzjährlich geöffnet und bietet regelmäßig Führungen an. Demnächst (7.-8. und 14.-15. Dezember) findet der Weihnachtsmarkt statt, wo Kunsthandwerke und Kulinarisches angeboten werden.