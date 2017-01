Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Sattelzugfahrzeug in St. Gallenkirch-Gortipohl (Montafon) ist am Freitag ein 18-jähriger Pkw-Lenker verletzt worden. Der Einheimische geriet auf schneebedeckter Straße in einer Rechtskurve ins Schleudern und rutschte auf die Gegenfahrbahn. Ein Verhindern der Kollision war nicht mehr möglich, so die Polizei. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt.

Der 18-Jährige war auf der Silvrettastraße (L188) von Gaschurn kommend in Richtung Schruns unterwegs, als er kurz nach 6.00 Uhr die Kontrolle verlor. Während der Bergungs- und Aufräumarbeiten war die L188 knapp drei Stunden lang gesperrt, für Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen wurde eine lokale Umleitung eingerichtet.