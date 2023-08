Pkw mit fünf Insassen stürzte auf der Reiteralm fünf Meter ab

Die 55-jährige Tschechin war mit ihrem Fahrzeug vom Sommerparkplatz Reiteralm kommend im zweiten Gang fahrend in Richtung Tal unterwegs. An Bord befanden sich auch ihr Lebensgefährte (54) und deren drei Kinder (18, 18 und 22). Als die Frau vor einer Rechtskurve auf den ersten Gang schalten wollte, kam der Pkw laut Polizei durch zu hohe Geschwindigkeit von der Straße ab und stürzte über die steile Böschung in die Tiefe. Die Insassen konnten das Fahrzeug unverletzt und selbstständig verlassen, der Pkw wurde von der Feuerwehr mittels Winde und Kran wieder auf die Straße gehoben.