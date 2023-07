Pkw-Lenkerin kollidierte mit Zug in der Steiermark

Eine 56-jährige Autofahrerin ist Freitagfrüh bei einer Kollision mit einem Personenzug am Bahnübergang Grießbrückenweg in Söding (Bezirk Voitsberg) schwer verletzt worden. Wie das Rote Kreuz in einer Aussendung mitteilte, war die Frau beim Eintreffen der Rettungskräfte ansprechbar.

Sie wurde in stabilem Zustand ins UKH Graz geflogen. "GlĂĽcklicherweise blieben die Passagiere im Zug unverletzt", meinte Einsatzleiter-Rettungsdienst und Bezirksrettungskommandant Roman Wonisch.

