Pkw kollidierte in der Stadt Salzburg mit Notarztwagen

Eine 76-jährige Autofahrerin ist Dienstagmittag bei einer Kollision mit einem Notarztwagen in der Stadt Salzburg leicht verletzt worden. Laut Polizei wollte die Salzburgerin, die auf der Aiglhofstraße in Richtung Rudolf-Biebl-Straße fuhr, in die Radetzkystraße einbiegen. Dabei kam es zu dem Zusammenstoß mit dem Einsatzfahrzeug, das mit Folgetonhorn und Blaulicht vom Uniklinikum Salzburg in Richtung Aiglhofstraße fuhr.

Die Insassen des Notarztwagens blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren allerdings derart beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Weiterer Unfall in der Stadt

Zu einem weiteren Unfall kam es in der Stadt Salzburg am Dienstagabend. Bei der Kreuzung Münchner Bundesstraße mit der Ignaz-Harrer-Straße kollidierten aus unbekannter Ursache zwei Pkw. Die beiden Lenker, ein 37-Jähriger und ein 85-Jähriger aus der Stadt Salzburg, sowie die 81-jährige Ehefrau des Pensionisten wurden verletzt. Das Rote Kreuz brachte die drei Personen in das Uniklinikum Salzburg.

Im Flachgau ereigneten sich gestern gleich zwei schwere Unfälle. In Vorderschroffenau kam gegen Mittag eine 84-jährige Tennengauerin mit ihrem Wagen von der Wiestalstraße ab. Der Pkw stieß gegen eine 67-jährige Radfahrerin. Das Auto überschlug sich und landete in einem angrenzenden Bach. Die zwei verletzten Frauen wurden mit der Rettung ins Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht.

Mit Motorrad gegen Pkw

In Obertrum fuhr kurz nach Mittag ein 57-jähriger deutscher Motorradfahrer auf der Haunsberg Landesstraße in einer unübersichtlichen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen den Pkw eines 44-jährigen Flachgauers. Der Deutsche stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu, wie die Polizei informierte. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann ins Universitätsklinikum Salzburg. Der Autofahrer erlitt leichte Verletzungen.