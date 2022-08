Pkw gegen Baum geprallt: Zwei Verletzte im Bezirk Oberwart

In Riedlingsdorf (Bezirk Oberwart) ist am Freitagnachmittag ein Pkw gegen einen Baum geprallt. Nach Angaben der Landessicherheitszentrale (LSZ) Burgenland wurde ein Insasse mit schweren Verletzungen in das Krankenhaus Oberwart transportiert. Ein Notarzthubschrauber stand im Einsatz. Eine weitere Person erlitt leichte Blessuren.