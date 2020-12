Pius Strobl: „Licht ins Dunkel gehört zu Weihnachten“

Es sind aber nicht nur Großspender, die Pius Strobl zuversichtlich machen, dass die Spendensumme auch heuer im Schnitt der vergangenen Jahre liegen wird. Es sind genauso die vielen kleinen Spenden von fünf Euro aufwärts, die den Erfolg ausmachen. Gerade diese Menschen würden genau wissen, „wie es anderen kleinen Leuten geht“, sagt Strobl. Und: „In Österreich kann man sich nicht auf alles verlassen, aber auf eines schon, das ist die Solidarität.“

An den Weihnachtstagen werden wieder Prominente an den Spendentelefonen sitzen. Wegen der Pandemie nicht am Küniglberg, sondern beim Partner A1. Ansonsten werde das Programm „so wie immer ablaufen“. Mit vielen Helferinnen und Helfern und natürlich auch mit vielen Prominenten und Stars. Wobei Pius Strobl neben den Spenden noch eines wichtig ist: „Bewusstsein zu schaffen für die Situation dieser Menschen; das Thema Inklusion in den Vordergrund zu stellen.“

Dass die Aktion vom ORF durchgezogen werde, sei auch ein Zeichen von ein wenig Normalität. Außerdem: „Licht ins Dunkel gehört irgendwie zum Weihnachten der Österreicher“, sagt Pius Strobl.