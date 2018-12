Pistengaudi statt Pistenrowdy: Guide zum sorgenfreien Vergnügen

Sie sind wohl die größte Gefahr für Wintersportler. Zwischen zehn und 20 Menschen sterben in Österreich jährlich unter Lawinen. Mit einem der Situation angepassten Verhalten lässt sich das Risiko aber stark verringern. Defensives Verhalten in allen Lagen ist dabei die oberste Prämisse. Das Risiko ist bei Skitouren und Fahren im freien Gelände naturgemäß höher. Wer das im Weihnachtsurlaub machen will, sollte sich auf jeden Fall bei den zuständigen Stellen über die aktuelle Warnstufe im betreffenden Gebiet erkundigen.Überblick gibt es hier.

Wer im Gelände unterwegs ist, braucht eine Lawinenausrüstung, bestehend aus Lawinenverschüttetensuchgerät, auch bekannt als Lawinenpieps, Lawinensonde und Lawinenschaufel. Ein Lawinenrucksack mit Airbag gehört nicht zur Standardausrüstung, erhöht aber die Überlebenschancen im Ernstfall. Für Wintersportler, die sich gerne im Gelände bewegen, ist ein Lawinenkurs sinnvoll. Dabei lernt man nicht nur das richtige Verhalten im Ernstfall, sondern auch die Gefahrenlage im Gelände einzuschätzen. Die Gefährdungslage kann auch innerhalb eines Gebiets stark variieren. Generell gilt, je exponierter die Lage und steiler ein Hang, desto höher ist die Lawinengefahr. Im Unglücksfall kann jede Minute zählen, Augenzeugen eines Lawinenabgangs können Leben retten. Die Notrufnummer der Bergrettung ist 140.

Finger weg vom Alkohol