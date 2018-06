Pilz kritisiert schleppende Ermittlungen gegen Atib

„Beide Ermittlungsorgane sind inaktiv“, meint der Mandatar. Von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) erhofft sich Pilz nun Aufklärung über den Stand der Ermittlungen.

In einer Anfrage an Kickl verweist Pilz erneut auf mutmaßliche Verstöße gegen die Vereinsstatuten unter dem Dach von Atib. Neben politischer Stimmungsmache für den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan im Internet seien dies unter anderem die publik gewordenen Kriegsspiele in der Moschee Dammstraße. Strafrechtlich relevant seien zudem „nachrichtendienstliche Tätigkeiten“, wie Pilz meint.

Wie berichtet, legte Pilz Anfang 2017 Indizien für Spitzeltätigkeiten von AKP-nahen Vereinen in Österreich vor. Im Mittelpunkt der Affäre stand der ehemalige Religionsattaché der türkischen Botschaft, Fatih Mehmet Karadas – der damals auch Vorsitzender von Atib war. Wie von Pilz veröffentlichte Unterlagen nahelegen, soll er im Auftrag des türkischen Religionsamtes Diyanet hierzulande Anhänger von Fethullah Gülen (den Erdoğan für den Putschversuch in der Türkei verantwortlich macht) ausspioniert und die Erkenntnisse nach Ankara weitergeleitet haben.

Gegenüber dem KURIER erklärte der Diplomat damals, er habe als Theologe nur „religiöse Einschätzungen“ zur österreichischen Situation der Gülen-Bewegung gemeldet – von Bespitzelung könne aber keine Rede sein. Mittlerweile ist Karadas nicht mehr Atib-Chef. Als Vorstand folgte ihm der Arzt Nihat Koca nach.