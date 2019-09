Pflicht beim Neubau: Mehr Strom vom Dach

„Die Sonne haben wir immer noch gratis. Jetzt liegt es an unserer Intelligenz, sie entsprechend zu nützen“, überlegt der steirische Wohnbaulandesrat Hans Seitinger. Einer dieser intelligenten Wege beginnt für den ÖVP-Politiker auf dem Dach: Er will Wohnbauträger verpflichten, bei Neuerrichtungen Fotovoltaikanlagen zu bauen. Und zwar in solchen Dimensionen, dass damit der durchschnittliche Jahresstromverbrauch einer Wohnung gedeckt wäre.

Rund 1.500 Wohnungen werden pro Jahr in der Steiermark gebaut und mit Landesmitteln gefördert. Es wäre möglich, diese neue Bedingung in die Förderrichtlinien aufzunehmen. Seitinger stellt sich eine durchschnittliche Anlagenleistung von einen Kilowattpeak pro Wohneinheit vor. Das ergäbe pro Jahr etwa 1.000 Kilowatt Strom und somit ungefähr den Stromverbrauch eines durchschnittlichen Haushaltes. Dieser Ansatz sei neu in der Klimaschutzpolitik, betont Seitinger und gehe über das bisherige Fördermodell für solche Anlagen hinaus.