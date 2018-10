Pflege versagte: Dementer verwahrloste im Bett

Als der Notfallsanitäter in das Zimmer des bewusstlosen, bettlägrigen Mannes kamen, schlug ihm ein grauenvoller Geruch entgegen: Die Matratze hatte sich mit Urin vollgesogen, der Mann lag in seinem eigenen Kot, hatte offene Hautstellen. Seine Fingernägel waren fast zehn Zentimeter lang. Die Bettwäsche war verlaust. „Nach dem Einsatz mussten wir unsere Kleidung wechseln“, schilderte der Sani. Im Landesgericht für Strafsachen in Wien mussten sich am Montag eine Heimhelferin und ein Pfleger wegen Vernachlässigung verantworten.

Der besagte Einsatz ereignete sich im November 2016 in einer Wiener Wohnung. Die betagte Ehefrau des Mannes war mit der Pflege überfordert. Eine Heimhilfe und ein Pfleger wollen von den Zuständen nichts mitbekommen haben.