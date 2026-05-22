30 Grad im Anmarsch: Jetzt kommt der erste Sommerschub

Gute Aussichten für das Pfingstwochenende: Das Wetter zeigt sich von seiner besten Seite, es wird frühsommerlich warm. Es gibt kaum Niederschlag, aber viel Sonnenschein im ganzen Land. Die Temperaturen kratzen an der 30-Grad-Marke, zumindest am Pfingstsonntag und -montag. Bis zu 32 Grad werden in einer Prognose der Geosphere für Dienstag in Aussicht gestellt.

Am Freitag überwiegt in der Westhälfte des Landes bei Weitem der Sonnenschein. Weiter im Osten beginnt der Tag ebenfalls recht sonnig, allerdings machen sich vom mittleren Vormittag bis hinein in den Nachmittag einige Wolken bemerkbar. Zum Abend hin klart es vielerorts auf. Der Wind weht schwach bis mäßig, vorzugsweise aus Nordwest bis Ost. Die Frühtemperaturen betragen vier bis 14 Grad, Tageshöchsttemperaturen klettern auf 20 bis 27 Grad.

Der Samstag wird landesweit sehr sonnig. Im Osten können sich vorübergehend harmlose Wolkenfelder bilden. Hochreichende Quellwolken entwickeln sich selbst über dem Alpenhauptkamm nur an wenigen Stellen, in den meisten Fällen bleibt es auch dort trocken. Der Wind weht meist nur schwach bis mäßig, am ehesten aus Nordwest bis Ost. Frühtemperaturen liegen noch bei sechs bis 15 Grad, die Tageshöchsttemperaturen erreichen 21 bis 28 Grad.