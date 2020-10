Petitionen gegen durch Gesetz überfüllte Schulbusse

Ebendiese Regeln wollen Kritiker beseitigen. Denn laut Elternvereinen führen sie tagtäglich zu Gefahrensituationen durch Überlastung. Im ländlichen Raum seien die Busse unter anderem mit bis zu 100 km/h auf Landstraßen unterwegs, gibt Elternvertreter Werner Rainer zu bedenken. Mit einer Petition gegen die Gesetzeslage wenden sich die Elternvereine nun an die Regierung. „Es geht um die Sicherheit unserer Kinder und die muss uns etwas wert sein“, plädiert Rainer. Eine weitere Petition zu dem Thema starteten die SP-Abgeordneten Andreas Kollross und Maximilan Köllner.

Mehr Busse gefordert

Kritik kommt auch von Verkehrsexperten, laut ihnen gehe es unter anderem darum, so wenig Busse wie möglich einzusetzen. „So kann man schlicht mehr Kinder in den Bussen unterbringen, man spart sich Kapazitäten. Das ist das eigentliche Dilemma, wir bräuchten mehr Busse“, sagt ÖAMTC-Jurist Martin Hoffer zum KURIER. „Bei zu wenig Sitzplätzen, kann sich auch nicht jeder anschnallen. Aus Angst bringen dann Eltern ihre Kinder einfach selbst mit dem Auto zur Schule“, so Hoffer.

Unhaltbare Zustände sieht auch Richard Ruziczka, Verkehrsexperte der Arbeiterkammer. Mit der Abschaffung der „Zwei zu drei“-Ausnahme bei Kindern sieht auch er es nicht getan. Wie Hoffer betont auch Ruziczka: „Es muss mehr Kapazitäten geben.“ Strengere Obergrenzen bei der Personenanzahl sei keine Lösung, es könne leicht passieren, dass dann keine neuen Fahrgäste zusteigen könnten.

Und er gibt eine Prognose ab: werden mehr Kapazitäten geschaffen, steigt auch die Nachfrage und die Busse wären damit wohl wieder relativ voll. Noch dazu kommt momentan auch die Corona-Krise. Abstandsregeln einzuhalten sei in vollen Bussen kaum möglich, so die Kritik.