Personalmangel: ÖVP-Landesrätin Mair will Asylwerber in den Arbeitsmarkt integrieren

Im Landtagswahlkampf hat sich Astrid Mair, damals noch Polizistin, als ÖVP-Kandidatin positioniert, die einen rigiden Migrationskurs vertritt. Und damals etwa die türkis-grüne Bundesregierung dafür kritisiert, dass auch Asylwerber den Klimabonus erhielten.

Inzwischen ist Mair in der Landesregierung und dort für Sicherheit, aber auch Arbeit, zuständig. Am Donnerstag kündigte sie als ÖVP-Arbeitslandesrätin ein Projekt an, um zugezogene Personen – vor allem auch Asylwerber – in den Arbeitsmarkt zu integrieren.

Geringste Arbeitslosigkeit österreichweit

Vor dem Hintergrund, dass Tirol mit 2,9 Prozent österreichweit die niedrigste Arbeitslosigkeit und gleichzeitig aber nach wie vor großen Arbeits- und Fachkräftemangel hat, will Mair in Kooperation mit dem AMS eine „Onboarding-Stelle für zugewanderte Personen“ einrichten, um diese gezielt anzusprechen und gegebenenfalls auch mehrsprachig zu betreuen und zu beraten.