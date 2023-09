Wieso es bald in ganz Wien gratis Periodenprodukte gibt

Getestet wurde das Projekt bereits in der Brigittenau (20. Bezirk). Die Nachfrage war in einem ersten dreimonatigen Pilotversuch bereits hoch. Rund 180.000 Tampons und Binden wurden an vier Standorten verteilt.

Gutscheine für Menstruationsprodukte

Künftig sind für die Menstruationsprodukte jedoch Gutscheine notwendig. Sie können in Jugendzentren und Sozialmärkten abgeholt und dann in den Filialen der Drogeriekette Bipa umgetauscht werden.

Keinen Nachweis über finanzielle Belastung

Einen Nachweis über die finanzielle Belastung müssen Frauen nicht liefern. Die namensgebende „Rote Box“ wird in den Regalen aller Filialen zu finden sein. Bipa stellt die Produkte der Eigenmarke zur Verfügung. Der Beginn der Aktion ist Mitte Oktober. Pro Monat ist eine Packung Binden oder Tampons gratis.