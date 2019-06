Percussionist mit Klangfeuerwerk vor Dom

Der Platz vor Österreichs flächenmäßig größter Kirche, dem Linzer Mariendom, wird im heurigen Sommer erneut Schauplatz eines internationalen Kultur- und TV-Spektakels. Das vierte Jahr in Folge tritt Multipercussionist Martin Grubinger mit seinem „Percussive Planet Ensemble“ bei der Konzertreihe „Klassik am Dom“ auf. Bereits zum dritten Mal überträgt der ORF die fulminante Bühnenshow am 4. Juli 2019 live-zeitversetzt ab 21.05 Uhr in ORF 2.

Breit gefächert wird das Programmspektrum von Grubingers musikalischer Expedition durch die Musikgeschichte, die unter dem Titel „Heimspiel 4.0“ ein Klangfeuerwerk verspricht. In den Arrangements trifft u. a. John Williams auf Queen, Johann Sebastian Bach auf Balkan-Brass und Igor Strawinsky auf Gospel, Soul, Fusion und Bebop.