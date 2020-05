Peinliche Panne bei Psychologie-Aufnahmetest

"Gleich nach dem Druck wurden die Bögen in Kuverts verpackt und verschlossen. Das ist eine Sicherheitsmaßnahme, hat aber dieses Mal leider dazu geführt, dass der Fehler nicht bemerkt wurde", erklärt Lengenfelder. Das Missgeschick sei ihm sehr unangenehm. "Seit zehn Jahren machen wir Aufnahmetests, aber so etwas ist noch nie passiert." Die Prüfung wird am 3. Oktober zum Start des Wintersemesters wiederholt. Zittern muss aber niemand mehr: Alle 144 Bewerber sind bereits zugelassen, weil 150 Plätze zur Verfügung stehen. "170 Personen hatten sich angemeldet, weil aber weniger gekommen sind, haben sie sich alleine durch ihr Erscheinen qualifiziert", erklärt Lengenfelder.

Die Wiederholung diene nur noch dazu, Punkte für die Spezialisierung im Magister-Studium zu sammeln. Susi muss sich keine Mühe mehr geben: "Ich habe keine Präferenz und nachdem ich den Studienplatz schon in der Tasche habe, kann ich mein Studium ganz entspannt angehen."