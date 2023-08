Passanten retteten Tourist aus reißendem Bach im Pongau

In Großarl im Pongau ist am Dienstagvormittag ein Tourist aus Deutschland über eine steile Böschung gefallen und in den Ellmaubach gestürzt. Der 57-Jährige wurde laut Polizei von den Wassermassen rund 100 Meter weit mitgerissen. Beherzte Passanten zogen den bereits regungslosen Mann über eine Steinmauer aus dem Bach.

