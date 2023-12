Passagiere müssen bis Mitte Jänner mit Zugausfällen auf Weststrecke rechnen

Dann können die Railjets auf der Südstrecke wieder eingesetzt und das dort inzwischen eingesetzte ältere Wagenmaterial auch wieder für Verstärkerzüge auf der Weststrecke verwendet werden. Bei den Verstärkerzügen handelt es sich um ÖBB-Reisezugwagen. Solche haben beispielsweise im Gegensatz zum Railjet kein W-LAN, sind aber immerhin bei manchen mehr oder weniger nostalgischen Reisenden etwa wegen der gut gepolsterten Sitze recht beliebt.

Kein Bistro

Die ÖBB-Reisezugwagen, die vorerst Railjets auf der Südstrecke ersetzen, "haben annähernd gleich viele Sitzplätze" wie die normalerweise eingesetzten Railjets, versicherte der Sprecher auf Nachfrage. Die Verpflegung erfolge mobil - also mit Wagerl, nicht in einem Bistro. Zu Ausfällen werde es auf der Strecke von Wien über Klagenfurt, Villach und zum Teil auch weiter nach Spittal am Millstätter See weiter nach Lienz in Osttirol wegen der Wagenrochaden nicht kommen.

