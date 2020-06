Parksheriffs im Kreuzfeuer der Kritik

Bürgermeister Christian Scheider ( FPÖ), in dessen Kompetenz die Parkzonen fallen, ist um Deeskalierung bemüht. Nach einem Gespräch mit Riedl kündigte er an, eine Änderung der Parkordnung ins Auge zu fassen. So sollen die Kontrollen erst um 8.15 Uhr begonnen und bereits um 17.45 Uhr beendet werden.

Doch das ist den anderen Parteien zu wenig. „Wir hatten bis 2009 ein funktionierendes System“, sagt Stadtrat Peter Steinkellner ( ÖVP). „Es war klar und einfach.“ Nämlich: Gebührenpflicht innerhalb des Ringes und eine Stunde Gratisparken, drei Stunden mit Parkuhr außerhalb des Ringes.

„Mehr Übersicht“, verlangt auch die SPÖ. „Es geht nicht an, dass es zwei unterschiedliche Tarife gibt“, sagt Stadtrat Jürgen Pfeiler.

Selbst wenn sich der Stadtrat heute auf ein neues Modell einig, werden die Autofahrer noch warten müssen. Denn eine Änderung der Parkordnung muss vom Gemeinderat beschlossen werden. Einen Termin für die nächste Sitzung gibt es allerdings noch nicht.