Parkpickerl: Ärzte zahlen mehr

Die Ärztekammer versuchte im Rahmen der Ausweitung des Parkpickerls mit der Stadt eine Lösung zu finden. „Wir waren in Verhandlungen, doch nun heißt es, es gebe rechtliche Probleme“, sagt Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres. Ein Hausbesuch könne aber nicht weniger wichtig sein als der Besuch des Installateurs. „Hausärzte mit Kassenvertrag können sich 2544 Euro jährlich nicht leisten.“

Man habe das Anliegen geprüft, doch die bestehende Regelung hätte in den Innenbezirken ausgereicht, heißt es aus dem Büro von Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou. „Deswegen gehen wir davon aus, dass es auch in den Außenbezirken reicht“, sagt ein Sprecher. Somit wird es wohl auch für Ärzte in den neuen Parkpickerlbezirken ab 1. Oktober ernst. „Allerdings werden wir erst ab 4. Oktober strafen“, bestätigt Weißkappler-Chef Schererbauer einen Bericht von Heute.