Paragleiter stürzte in Vorarlberg zehn Meter ab und verletzte sich

Ein 27-jähriger Paragleiter ist Samstagnachmittag in Schoppernau in Vorarlberg (Bezirk Bregenz) bei einem Absturz aus rund zehn Metern Höhe verletzt worden. Der Mann hatte laut Polizei nach dem Start auf dem Diedamskopf eine sogenannte Toplandung, in unmittelbarer Nähe des Starts, versucht. Nachdem er mehrfach an den Leinen gezogen hatte, klappten dadurch die Enden seines Schirmes ein. Es kam zu einem Strömungsabriss und der junge Mann stürzte ab.

Er erlitt dabei Rücken- und Fußverletzungen. Der 27-Jährige wurde zunächst von einem Notarzt an Ort und Stelle erstversorgt und dann mit dem Notarzthubschrauber in das Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen, hieß es.