Paragleiter landeten am Dach eines Supermarktes in Tirol

Zwei Paragleiter, die am Mittwoch einen Tandemflug in Alpbach (Bezirk Kufstein) unternahmen, sind aufgrund von Turbulenzen auf dem Dach eines Supermarktes gelandet. Dabei zogen sich der 52-jährige Österreicher und die 46-jährige Deutsche schwere Verletzungen zu. Der Unfall ereignete sich kurz vor dem Ziel beim Landeplatz, als in einer Höhe von etwa 100 Metern Schwierigkeiten entstanden.

Der rechte Bereich des Gleitschirms klappte plötzlich ein und stürzte unkontrolliert in einer leichten Drehbewegung auf das Flachdach des Geschäfts, berichtete die Polizei. Mehrere Zeugen setzten die Rettungskette in Gang. Die Verletzten waren noch ansprechbar. Der Flugpilot wurde ins Krankenhaus Schwaz eingeliefert, die Frau mit dem Hubschrauber in die Innsbrucker Klinik gebracht.