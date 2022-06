Pannenhelfer rettete Hasen von Autobahn in Salzburg

Ein Pannenhelfer war am Wochenende als Tierretter im Einsatz: Er half gerade einem Autolenker im Pfingstverkehr auf der Tauernautobahn (A 0) bei Altenmarkt im Pongau, als er einen Hasen sah, der verschreckt auf der Fahrbahn umherirrte. Florian Pirchner sperrte mit seinem Pannenauto die Fahrbahn ab und versuchte, das Tier einzufangen, berichtete der ÖAMTC in einer Presseaussendung am Montag.