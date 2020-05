Osttiroler wurde bei Holzarbeiten von Baumstamm am Kopf getroffen

Ein 55-jähriger Mann ist am Freitagnachmittag bei Forstarbeiten in Sillian ( Osttirol) von einem Baumstamm am Kopf getroffen worden und hat das Bewusstsein verloren.

Er schnitt mit einer Motorsäge einen bereits gefällten Baum ab, der aber noch unter Spannung stand. Dabei schnellte der Stamm zurück und traf den 55-Jährigen. Der Mann wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Spital nach Lienz geflogen.

Nach Angaben der Polizei führte der 55-Jährige die Holzarbeiten gemeinsam mit seinem 27-jährigen Sohn im Forcherkaser im Bereich Leckfeldalm aus. Der 27-Jährige blieb unverletzt.