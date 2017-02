Ein Landwirt ist am Freitag in Fehring (Bezirk Südoststeiermark) bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt worden. Der 59-Jährige wollte einen Getreidecontainer leeren und geriet dabei mit dem Mantel in die Zapfwelle der Förderschnecke. Dabei zog er sich eine Hüftluxation und schwere Prellungen zu. Der Verletzte wurde laut Polizei ins LKH Feldbach gebracht.