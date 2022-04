Osterwochenende: Wo auf Österreichs Straßen mit Stau zu rechnen ist

Dabei ist auf der Verbindung vom Grenzübergang Suben über die Innkreis Autobahn (A8) bis Linz und weiter über West Autobahn (A1), Außenring Autobahn (A21), Außenring Schnellstraße (S1) und Ost Autobahn (A4) zum Grenzübergang Nickelsdorf mit sehr starkem Verkehrsaufkommen zu rechnen. Zeitverluste sind auch an den Grenzübergängen Spielfeld (A9) und dem Karawankentunnel (A11) einzuplanen.

Auf der Rückreise wird es am Ostermontag zu Verzögerungen kommen.

Seen als Hotspot

Die Seengebiete – vom Bodensee über die Kärntner Seen und dem Salzkammergut bis zum Neusiedler See – werden über Ostern viele Besucher anlocken. Von Wien aus werden viele in Richtung Wachau aufbrechen. Auch am Salzburger Hausberg, dem Gaisberg, und dem Dobratsch in Kärnten ist mit starkem Zustrom zu rechnen.

Erfahrungsgemäß wird es durch die ausklingende Skisaison vor allem in Tirol zu Verzögerungen kommen. Wegen der Anreise der Bayern ist auf der Fernpass-Route (B179) mit Verzögerungen zu rechnen. Eine Blockabfertigung vor dem Brettfalltunnel auf der Zillertal Straße (B169) scheint programmiert. In Salzburg und der Steiermark wird auf der Ennstal Straße (B320) mit Zeitverlusten zu rechnen sein.