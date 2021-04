Oster-Ansturm auf die Zoos im Westen

Mit deren Disziplin ist sie zufrieden: „Die meisten halten sich an die Abstände und tragen Masken.“ Über 150 Kilometer weiter im Westen beim Alpenzoo Innsbruck dasselbe Bild. „Die Besucher stehen über eine Stunde ohne Murren an, um reinzukommen“, sagt Direktor Andre Stadler.

Auch hier ist der Andrang schon am frühen Morgen groß. Maximal 450 Besucher dürfen gleichzeitig in einem Einbahnsystem an den Gehegen vorbeispazieren. Die Kapazitätsgrenze ist dieser Tage schon am Morgen rasch erreicht. Über die Homepage können sich die Zoo-Freunde informieren, ob noch Platz ist. Draußen vor der Tür achten Zoo-Ranger darauf, dass die Abstände eingehalten werden und verteilen Quizspiele an die Kinder, damit ihnen nicht langweilig wird.

Im Tierpark Rosegg in Kärnten will man nicht von einem Ansturm reden, aber man sei sehr gut besucht. „Man merkt, dass die Leute Lust haben, rauszugehen und etwas zu unternehmen, da kommen wir mit unserer großzügigen Outdooreinrichtung, wie gerufen“, erklärt Besitzer Emanuel Liechtenstein. Probleme beim Tragen der Maske und dem Einhalten von Mindestabständen gebe es nicht. „Ich glaube, die Kunden sind froh, mit gewissen Einschränkungen den Frühling genießen zu können.“