Türke ist beliebtester Gemeinderat Salzburgs

Osman Günes hat sein Mandat fix in der Tasche. Von Platz 23 ist er auf Platz 15 vorgerückt und verdrängte SPÖ-Kandidat Bruno Kanzler. Diesen Triumph verdanke er eindeutig seinen Landsmännern, sagt Günes. Seine Wahlkampfstrategie klingt stark nach Klischee, war aber offenbar von Erfolg gekrönt: „Ich habe bei Kebap-Standln, in Internetcafés, Moscheen und auf türkischen Hochzeiten auf die Vorzugsstimme aufmerksam gemacht. Die Migranten haben mir einen großen Vertrauensvorschuss gegeben. Ich kenne ihre Anliegen und möchte für sie eine Brücke sein.“ Besonders am Herzen liege ihm die Förderung von Deutschkursen, erklärt er: „Die Probleme der Migranten in Schulen und beim Wohnen kann man nur lösen, wenn alle Salzburger eine gemeinsame Sprache sprechen.“

Der Erfolg Günes’ habe laut Meinungsforscherin Ernestine Depner-Berger Signalwirkung an die Stadtpolitik. „Migranten sind im urbanen Raum eine stark wachsende Gruppe, die man in der Marktforschung bisher zu wenig wahrgenommen hat. Wer es schafft, auf sie einzugehen, wird in Zukunft der Sieger sein.“