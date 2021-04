Eines kann man jetzt mit Sicherheit sagen: Die Organisatoren der Oscar-Gala wissen im Vorhinein tatsächlich nicht, wer die Gewinner und Gewinnerinnen des Abends sein werden.

Nur so lässt sich erklären, warum die Produzenten der Zeremonie – darunter Steven Soderbergh – die Reihenfolge der Preisvergabe änderten. Üblicherweise steht die Verlautbarung des besten Films am Ende, heuer jedoch wurde nicht „Bester Film“, sondern „Bester Schauspieler“ am Schluss verkündet. Offenkundig hatten die Veranstalter darauf gehofft, dass die Oscar-Academy den Preis posthum an den kürzlich verstorbenen, afroamerikanischen „Black Panther“-Schauspieler Chadwick Boseman verleihen würde. Dessen Witwe befand sich im Publikum und hätte mit Sicherheit eine berührende Rede gehalten. Der Abend hätte mit einem emotionalen Höhepunkt geendet.