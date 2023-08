OÖ: Schwammerlsucher lag nach Sturz hilflos im Wald

Ein 84-Jähriger ist am Sonntag nach einem Sturz beim Schwammerlsuchen hilflos in einem Wald in Gmunden gelegen. Eine zufällig vorbeikommende Familie entdeckte den Mann Sonntagmittag und alarmierte die Einsatzkräfte.

Nach der Erstversorgung durch den Bergrettungsarzt stieg der Pensionist selbstständig rund 100 Meter zum Hohlweg ab und wurde von dort mit dem Einsatzbus der Bergrettung Gmunden zur Kontrolle ins Spital gebracht, berichtete die Polizei.

Mehr dazu: 72-jähriger Schwammerlsucher in Tirol tot aufgefunden

Der Mann war ab 6 Uhr zum Schwammerlsuchen im Waldgebiet im Bereich Mitterberg in Gmunden unterwegs. Wann er genau gestürzt war und aufgrund allgemeiner Erschöpfung nicht mehr selbstständig aufstehen konnte, ist nicht bekannt.

Der Pensionist hatte aber jedenfalls „Glück im Unglück“: Der Wanderweg wird nur selten begangen und daher hatte er großes Glück, dass er so schnell gefunden wurde