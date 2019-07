Ohne Handy, Pass und Geld: Salzburgerin in Portugal abgängig

Seit Ende Juni wird in Portugal eine 28 Jahre alte Salzburgerin vermisst. Wie das Online-Portal Salzburg24.at am Mittwoch berichtete, steht die österreichische Botschaft laut Auskunft des Außenministeriums bereits in Kontakt mit den örtlichen Behörden. Die Frau wurde zuletzt am Abend des 28. Juni östlich der kleinen Ortschaft Pedralva nahe Bordeira im Landesinneren der Algarve-Küste gesehen.