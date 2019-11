ÖVP und Grüne in Innsbruck auf Konfrontationskurs

In Wien verhandeln ÖVP und Grüne gerade darüber, ob sie gemeinsam eine Bundesregierung bilden möchten. In Innsbruck sitzen die beiden Parteien bereits in einer Koalition – gemeinsam mit SPÖ und Für Innsbruck (FI). In dem Bündnis geht es jedoch alles andere als harmonisch zu.

Die ÖVP schießt vor allem in jüngster Zeit scharf gegen den grünen Bürgermeister Georg Willi. Die Kritik tönt mitunter kaum anders, als von einer Oppositionspartei. Es sei „wieder eine gute und wichtige Aktion vom Bürgermeister kommunikativ versenkt“ worden, meinte etwa VP-Stadtrat Franz Gruber am Freitag.