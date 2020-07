Österreichs Polizei unterstützt Grenzschutz in Serbien

Zehn österreichische Spezialisten der Polizei (bestehend aus Dienstführung, Wärmebildexperten und serbisch sprechenden Beamten) werden ab Anfang August an der serbisch-nordmazedonischen Grenze im Bereich Presevo Dienst versehen. Es wird gemischte Streifen mit der serbischen Grenzpolizei geben. Die österreichischen Polizisten versehen ihren Dienst mit Uniform und Dienstwaffe. Sie sind überdies mit schusssicheren Westen und Schutzhelmen ausgestattet.„Internationale Polizeimissionen sind Einsätze, um Krisen zu verhindern.

Sie dienen unter anderem der Unterstützung der Sicherheitsbehörden vor Ort, aber auch der inneren Sicherheit in Österreich“, sagte Innenminister Karl Nehammer bei der Verabschiedung von zehn Polizistinnen und Polizisten zu ihrem Auslandseinsatz nach Serbien am Mittwochnachmittag in Wien.