Österreichs neuer Wolfsbeauftragter - und seine Herausforderungen

Neben einem Bachelor in Biologie hat er einen Masterabschluss in Wildtierökologie und Wildtiermanagement an der Boku. Die Ökologie und Physiologie des Goldschakals war Thema seiner Masterarbeit. Auch mit dem Wolf ist er seit Jahren beruflich eng verbunden und vertraut: Selimovic, selbst erfahrener Jäger, ist für das Projekt rund um die Besenderung von Wölfen am Truppenübungsplatz Allentsteig in Niederösterreich mitverantwortlich.

600 DNA-Proben

Alleine im vergangenen Jahr wurden an seinem Institut 600 DNA-Proben von den großen Beutegreifern wie Wolf, Bär und Goldschakal ausgewertet; ebenso viele Fotobeweise der Raubtiere begutachtet. „Es ist sinnlos, sich auf die Suche nach einem Wolf in der Natur zu machen. Er hinterlässt so viele verwertbare genetische Spuren, die viel mehr Aufschlüsse über die Tiere liefern“, sagt Selimovic.

Die wissenschaftliche Aufarbeitung ermögliche es, nun mehr über die Lebensgewohnheiten des sagenumwobenen Tieres herauszufinden. „Was wir bisher über Wölfe wissen, ist sehr begrenzt.“

Eine Datenbank für alle Funde

Deshalb ist eine der ersten Aufgaben des neuen Wolfsbeauftragten, ein wissenschaftliches Wolfsmonitoring flächendeckend aufzubauen. Dafür werden in speziellen Regionen Jäger, Förster und beispielsweise Landwirte gewonnen, die zusammen mit dem Forschungsinstitut aktiv nach Nachweisen des Beutegreifers suchen und diese dokumentieren. Alle genetischen Funde werden in einer Datenbank gesammelt. Das Ziel: „Mit einem objektiven und transparenten Zugang eine Brücke zwischen der Jagd und Wissenschaft zu schaffen.“