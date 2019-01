Österreichs erstes lesbisches Ehepaar im Interview

Ihr Hochzeitsfoto hat es bis in die New York Times geschafft – und das, obwohl sie keine britischen Adeligen sind. Für eine internationale Headline reicht es offenbar schon, wenn im „erzkonservativen katholischen“ (The Independent) Österreich homosexuelle Paare heiraten dürfen. Im KURIER sprechen Nicole und Daniela Kopaunik, die sich am 1. Jänner um 0.05 Uhr verehelichten, über ihre Liebe und die Reaktionen.

KURIER: Warum reichte Ihnen das bisherige Recht, mit Ihrer Lebensgefährtin eine Verpartnerung einzugehen, nicht aus? Nicole Kopaunik: Weil man in jedem Dokument oder Formular zwangsgeoutet wird, da die Verpartnerung ja nur für homosexuelle Paare bis vor wenigen Tagen existierte. Das haben wir als diskriminierend empfunden. Die neue Regelung, dass alle Paare, egal ob hetero- oder homosexuell, nun wählen können, ob sie eine Eheschließung oder eine Verpartnerung eingehen wollen, ist aus unserer Sicht fair. Für mich ist das ein Start in Richtung Gleichberechtigung.

Heiraten war immer schon Ihr Traum ...

Daniela Kopaunik: Ja. Deswegen haben wir auch gleich 40 Stunden durchgefeiert. Wir waren vier Jahre verlobt und hätten auch noch länger gewartet. Drei Wochen nach unserem Kennenlernen bekam ich von Nicole einen Verlobungsring inklusive eines gesungenen Heiratsantrags in einer Karaokebar in Wien. Ich arbeite im Geriatriebereich. Wenn alte Menschen ihre Lebensbilanz ziehen, dann bereuen sie oft eines: „Hätte ich mir doch nicht so viele Sorgen gemacht und den Mut gehabt, nach meinen Bedürfnissen zu leben.“ Das ist immer wieder ein Gänsehautmoment für mich. Deswegen bin ich glücklich, dass ich den Mut hatte, auf diesen Zug aufzuspringen.

Was war der emotionalste Moment bei der Hochzeit?

Nicole K.: Singen ist eine Leidenschaft von uns. Deswegen haben wir das Ja-Wort gesungen – den Song „Ja“ von der Band Silbermond.

Das heißt, es war Liebe auf den ersten Blick?

Nicole K.: Das kann man so sagen. Wir lernten uns zufällig über eine Online-Plattform kennen. Ich legte eigentlich ein Profil für eine Freundin an, die Single war, und stieß dabei zufällig auf das Foto von Daniela.

Daniela K.: Ich suchte gar keine Partnerin fürs Leben, sondern nur eine Bergsportpartnerin. Als wir uns zum ersten Mal sahen, wussten wir beide sofort, dass wir Seelenpartnerinnen sind. Wir umarmten uns, und ich dachte mir: „Wow, das ist meine Frau.“

Wie waren die Reaktionen auf Ihre Hochzeit?

Nicole K.: Die Resonanz war enorm. Es gab keine Anfeindungen und keinen Shitstorm. Das hat auch uns überrascht. Vor zehn Jahren wären die Reaktionen sicher anders ausgefallen, da hat sich gesellschaftlich viel bewegt. Trotzdem haben sich viele Homosexuelle bei uns bedankt, dass wir den Weg in die Öffentlichkeit gewagt haben. Denn man muss ganz ehrlich sagen, vielen gleichgeschlechtlichen Paaren geht es nicht so gut wie uns. Vor allem homosexuelle Männer haben es schwerer, von der Gesellschaft akzeptiert zu werden. Wir kennen einige, die nicht den Rückhalt der Familie bekommen. Wenn das passiert, dann ist man schon eine Spur kleiner und gedrückter.