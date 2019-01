Österreichs einzige Polizeikatze ist davongelaufen

Dass die Polizei eine berittene Einheit besitzt, ist natürlich jedermann in Österreich längst bekannt. Doch in der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt (NÖ) leben nicht nur 14 Poilizeipferde, sondern auch eine Polizeikatze. Und diese wird im Reitstall nun schmerzlich vermisst.

Das Tier wurde der berittenen Polizei "dienstzugeteilt", um Mäuse im Stall zu verjagen. Dafür wurde sogar extra ein Kater aus dem Tierheim geholt. Doch dem Tier dürfte es aus unerfindlichen Gründen bei den Polizeipferden nicht so gut gefallen haben - zumindest ist es nicht mehr auffindbar, wie dem KURIER bestätigt wurde.