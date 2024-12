Österreichische Tierquälerin wurde in Slowenien verhaftet

Seit damals wird eine Steirerin von den ungarischen Behörden wegen schwerer Tierquälerei per internationalem Haftbefeh l gesucht.

Die Frau soll in den ungarischen Orten Csönge und Csapod die eingangs erwähnten Tierzuchtstationen betrieben haben. Später wurde ein weiterer solcher Ort laut ungarischen Tierschützern in der grenznahen ungarischen Gemeinde Köszegpaty entdeckt.

Zunächst soll sich die Frau den ungarischen Behörden mit einer Flucht nach Österreich entzogen haben. Denn Österreich liefert seine Staatsbürger nur in den seltensten Fällen an andere Länder aus.

Verhaftet wurde die Steirerin aber schlussendlich in der slowenischen Stadt Ljutomer. Laut dem Bericht wurden bei ihr auch Schusswaffen gefunden. Die Auslieferung an Ungarn dürfte in Kürze erfolgen, heißt es.