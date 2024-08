Studienstiftung fördert besonders engagierte und begabte Studenten

Allerdings: „Wir wenden uns besonders an jene, die es aus verschiedenen Gründen schwerer haben – etwa an Jugendliche, die aus Nichtakademikerhaushalten kommen oder Migrationshintergrund haben. Die individuelle Leistung, die sie erbringen müssen, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, ist oft weitaus höher als bei Menschen, die von zu Hause stark gefördert werden können“, erläutert Wendehorst.

Anton Zeilinger und Imgrad Griss waren schon da

Die Studienstiftung fördert nur immateriell – wie z. B. durch die eingangs erwähnten Gespräche mit herausragenden Persönlichkeiten. Nicht nur die Nobelpreisträger Anton Zeilinger oder Anne L’Huillier waren da zu Gast – auch IV-Präsident Georg Knill, der Präsident des Verfassungsgerichtshofs, Christoph Grabenwarter, oder Irmgard Griss redeten mit Stipendiaten darüber, wie sie es auf ihre Position geschafft haben, welche Strategien ihnen dabei geholfen haben etc.

Auch Vernetzungstreffen, Vorträge oder drei- bis fünftägige Seminare, in denen Stipendiaten aus verschiedenen Fachrichtungen sitzen, sind Teil des Förderprogramms. Die Themen der Seminare reichen von „Diplomatie im Wandel“ über die Energiewende bis zur Schallforschung. Sehr beliebt sind mehrwöchige Volontariate in Forschungsinstituten der Was Christiane Wendehorst ebenfalls hervorstreicht: „Jeder Stipendiat erhält einen persönlichen Mentor – bis jetzt in interdisziplinär zusammengesetzten Gruppen, künftig nach Wunsch aber auch fachspezifisch. Eine Juristin betreut dann einen Jusstudenten, ein Biochemiker einen Biochemiestudentin.“