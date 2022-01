Österreicher wollte 90.000 Euro in Schuhen nach Serbien schmuggeln

Ein Österreicher soll bei der Einreise nach Serbien versucht haben, mehrere Tausend Euro in seinen Turnschuhen zu verstecken und auf diese Art zu schmuggeln.

Der Mann fuhr am Dienstag gemeinsam mit zwei weiteren Österreichern Richtung Türkei und wurde in Gradina an der Grenze mit Bosnien-Herzegowina von der Grenzpolizei kontrolliert.

Laut Angaben der lokalen Polizei wurden bei den drei Männern insgesamt 90.000 Euro sichergestellt, ein Teil davon befand sich in Turnschuhen.

Da der zulässige Betrag bei der Einreise in Serbien bei 10.000 Euro liegt, wurde jedem der Einreisenden jeweils dieser Betrag zurückgegeben, der Rest wird bis zum Abschluss des Verfahrens behalten.